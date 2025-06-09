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13:20, 9 июня 2025Экономика

В Кремле прокомментировали признание рубля самой эффективной валютой

Песков об укреплении курса рубля: Налицо запас прочности российской экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Значительное укрепление курса рубля, сделавшее российскую валюту самой успешной в 2025 году, говорит о прочности экономики страны. Комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, нынешняя динамика нацвалюты хороша для некоторых сегментов экономики и создает «определенные издержки» для экспортеров, но в целом при этом «налицо макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики».

Рост рубля более чем на 40 процентов, на фоне которого его признали наиболее эффективной валютой в мире, в Bank of America ранее связали с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики.

В свою очередь, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала одним из главных факторов укрепления рубля высокие процентные ставки. Она подчеркнула, что жесткая политика регулятора ведет к высокому спросу на рублевые активы, а некоторые непродовольственные товары, среди которых много импорта, в России за год даже подешевели.

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