Российский рубль назвали самой эффективной валютой 2025 года

CNBC: Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году

Российский рубль показал впечатляющий рост в 2025 году. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, назвавший его самой эффективной в мире валютой.

«Российский рубль продемонстрировал ошеломляющий рост в 2025 году, став в этом году самой эффективной валютой в мире. (...) В разгар затяжного конфликта [на Украине], снижения цен на нефть, жестких санкций и экономического спада российский рубль укрепляется», — говорится в материале.

Канал приводит данные Bank of America, согласно которым рубль в этом году продемонстрировал самые высокие в мире показатели, увеличившись более чем на 40 процентов. Отмечается, что укрепление рубля связано с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики. Также этой ситуации могла поспособствовать слабость доллара.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала один из главных факторов укрепления рубля. По ее словам, на это повлияли высокие процентные ставки.