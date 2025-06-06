Индекс Мосбиржи взлетел в ответ на решение ЦБ о снижении ставки

Индекс Мосбиржи достиг 2910,52 пункта после решения ЦБ о снижении ставки

Индекс Московской биржи (Мосбиржи) в моменте вырос на 1,89 процента к уровню закрытия предыдущей сессии после принятого Центробанком решения о снижении ставки до 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 13:32 мск индекс достиг значения 2910,52 пункта. Такого значения он достиг впервые за три недели, ранее он оказывался на уровне 2900 пунктов 14 мая. Через некоторое время рост индекса замедлился и немного пошел на убыль, оказавшись в 13:56 мск на уровне 2872,5 пункта.

На заседании совета директоров 6 июня в ЦБ приняли решение понизить ключевую ставку до 20 процентов впервые за долгое время. До этого четыре заседания подряд регулятор оставлял ставку на прежнем уровне 21 процента годовых.

Последнее решение в Центробанке объяснили продолжающимся ослаблением инфляционного давления. Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, заметили там. В дальнейшем же Банк России намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, требующуюся для возвращения инфляции к цели в 4 процента в следующем году.