Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 6 июня 2025Экономика

Индекс Мосбиржи взлетел в ответ на решение ЦБ о снижении ставки

Индекс Мосбиржи достиг 2910,52 пункта после решения ЦБ о снижении ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Индекс Московской биржи (Мосбиржи) в моменте вырос на 1,89 процента к уровню закрытия предыдущей сессии после принятого Центробанком решения о снижении ставки до 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 13:32 мск индекс достиг значения 2910,52 пункта. Такого значения он достиг впервые за три недели, ранее он оказывался на уровне 2900 пунктов 14 мая. Через некоторое время рост индекса замедлился и немного пошел на убыль, оказавшись в 13:56 мск на уровне 2872,5 пункта.

На заседании совета директоров 6 июня в ЦБ приняли решение понизить ключевую ставку до 20 процентов впервые за долгое время. До этого четыре заседания подряд регулятор оставлял ставку на прежнем уровне 21 процента годовых.

Последнее решение в Центробанке объяснили продолжающимся ослаблением инфляционного давления. Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, заметили там. В дальнейшем же Банк России намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, требующуюся для возвращения инфляции к цели в 4 процента в следующем году.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России объяснил решение о первом за три года снижении ключевой ставки

    По делу найденной в реке российской полицейской оглашен приговор

    Европа анонсировала новый пакет антироссийских санкций

    Обвинения Маска в причастности Трампа к педофилии оценили

    Невестка Валерии стала жертвой мошенников и проплакала четыре дня

    В России понадеялись на большой поворот в связи со снижением ключевой ставки

    Гросси раскрыл позицию МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС

    Предсказаны последствия ссоры Маска и Трампа

    В Польше заявили о нежелании граждан безвозмездно помогать Киеву

    Давший показания против редактора Ura.ru полицейский оказался его дядей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости