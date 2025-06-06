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18:14, 6 июня 2025Экономика

Российский фондовый рынок растерял оптимизм от снижения ключевой ставки

Индекс Мосбиржи 6 июня снизился на 2 %, упав ниже 2800 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи к 17:40 по московскому времени снижался до 2 802,37, а в дальнейшем на минимуме опустился почти до 2 797, теряя за день более 2 процентов, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, российский фондовый рынок растерял оптимизм от первого за три года снижения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) РФ, пойти на которое регулятора активно призывал бизнес.

Как сообщалось ранее, вскоре после того как Банк России объявил, что ставка с 6 июня составит не 21, а 20 процентов годовых, индекс достиг дневного максимума в 2910,52, подскочив почти почти на 1,9 процента. Затем он за несколько часов снизился более чем на 100 пунктов.

Несмотря на волатильность, эксперты положительно оценивают влияние решения ЦБ. «Снижение ключевой ставки — однозначный позитив для российского рынка акций», — отметили, в частности, в «БКС Экспресс».

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