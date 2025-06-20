Официальный курс евро поднялся выше 90 рублей

Банк России поднял официальный курс евро до 90,14 рубля, доллара — до 78,5

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,5 рубля, подняв его на две копейки, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

В то же время курс евро на 21-23 июня вновь шагнул выше отметки в 90 рублей, подорожав на 30 копеек, до 90,14 рубля.

В начале сегодняшних торгов рубль дешевел, но во второй половине дня «отыграл более половины дневного минуса, обновив к юаню сегодняшнюю вершину», отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, по словам которого высказывания представителей властей о слишком крепком курсе нацвалюты, звучавшие в последние дни, пока слабо влияют на его динамику, и равновесие на валютном рынке в целом сохраняется.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал курс американской валюты в пределах 90-100 рублей подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения. В ЦБ в свою очередь считает оптимальной ее нынешнюю стоимость 78-79 рублей.

Глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган отметил 20 июня, что курс отражает актуальный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке, а ослабление рубля, выгодное экспортерам, не станет столь же приемлемым для всей экономики в целом.