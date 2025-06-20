ЦБ назвал оптимальный курс рубля для российской экономики

Глава департамента ЦБ Ганган: Нынешний курс рубля оптимален для экономики России

Нынешний курс российской валюты в районе 78-79 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка (ЦБ) РФ Андрей Ганган. Его слова приводит «Интерфакс».

Спикер отметил, что текущий курс рубля в целом отражает актуальный баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, несмотря на противоположное мнение экспертов. «Курс, который мы видим сейчас, и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике», — резюмировал глава отдела ЦБ.

Также он отметил вклад жесткой ДКП Банка России в нынешнее укрепление курса рубля: высокая ключевая ставка сдерживает рост спроса и противодействует рискам образования опасного дисбаланса с предложением. «Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию», — пояснил Ганган.

Он также отказался считать, что ослабление курса рубля, выгодное российским экспортерам, будет приемлемо в целом для экономики страны. «Это не аргумент, что такой курс [в районе 100 рублей за доллар] оптимален для экономики в целом», — заключил Ганган.

О том, что нынешний курс рубля вреден для российской экономики, ранее говорил глава ВТБ Андрей Костин. При котировках в 78-80 рублей за доллар отечественные экспортеры потеряют часть прибыли, а федеральный бюджет не досчитается поступлений. В результате это может негативным образом отразиться на финансировании ряда проектов и отраслей экономики.

Впрочем, некоторые аналитики сходятся во мнении, что скоро российские экспортеры получат выгодный им курс доллара. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует, что котировки американской валюты к концу 2025 года смогут вплотную приблизиться к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что доллару удастся пробить эту психологическую отметку уже к началу осени. Подобной динамике, утверждает эксперт, во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, включая нефть.