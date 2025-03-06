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13:59, 6 марта 2025Экономика

Курсу рубля предсказали снижение

Аналитик Тарасенко: В течение 3-6 месяцев доллар подорожает до 100 рублей
Вячеслав Агапов
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Укрепление рубля, которое началось с начала 2025 года, не будет устойчивым. Снижение курсу национальной валюты предсказала старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, ее слова приводит «Интерфакс».

По мнению эксперта, ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев будет способствовать снижение экспортных цен в феврале. Из-за этого в течение полугода доллар может подорожать до 100 рублей.

«Укрепление рубля было ожидаемым, исходя из динамики экспортных цен, однако масштабы укрепления рубля превзошли прогнозы: ожидалось, что валютный курс будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар», — пояснила Тарасенко.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками. За последнее время различные ограничения распространились почти на все банки и Мосбиржу, что повлияло на структуру валютного рынка и волатильность курса и создало новые сложности с международными платежами.

«В этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные со, что называется, внешними шоками, ограничениями», — пояснила она.

4 марта руководство Центробанка (ЦБ) незначительно снизило официальный курс доллара. Котировки американской валюты на среду установили на уровне 89,24 рубля. Днем ранее официальный курс доллара составлял порядка 89,25 рубля. Таким образом, снижение оказалось символическим, котировки остались примерно на том же уровне.

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