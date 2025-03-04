Центробанк незначительно снизил официальный курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 5 марта на отметке в 89,24 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) незначительно снизило официальный курс доллара, котировки американской валюты на среду, 5 марта, установили на уровне в 89,24 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Для сравнения, во вторник, 4 марта, официальный курс доллара составлял порядка 89,25 рубля. Таким образом, снижение оказалось символическим, котировки остались примерно на том же уровне. Что касается курсов остальных валют, то котировки евро увеличились на 1,05 рубля (до 93,9 рубля), юаня — на 2 копейки (до 12,19 рубля).

Накануне, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на международном рынке Forex в моменте поднялся выше отметки в 90 рублей. На пике за американскую валюты давали 90,05 рубля. К тому времени российская валюта слабела к доллару четвертую торговую сессию подряд.

Эксперты связывали подобную динамику с преобладанием на рынке негативным настроений на фоне уменьшения надежд на скорую остановку боевых действий на Украине. Шансы заключить мирное соглашение, что в перспективе могло привести к снятию части западных санкций с РФ, уменьшаются на фоне скандала в Белом доме во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.