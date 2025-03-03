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16:50, 3 марта 2025Экономика

Курс доллара превысил 90 рублей

Курс доллара на Forex поднялся выше 90 рублей впервые с 19 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В ходе торгов на международном рынке Forex курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей. На максимуме по состоянию на 16:30 по московскому времени он поднимался до 90,05 рубля, свидетельствуют данные Investing.

Российская валюта слабеет четвертую торговую сессию подряд. Курс юаня на Московской бирже поднимался до 12,26 рубля, что стало максимумом с 20 февраля, а курс евро на Forex достигал 94,32 рубля.

Также продолжается коррекция на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи опустился до 317 пунктов, что стало минимумом с 12 февраля, когда состоялся первый официальный телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Негативные настроения преобладают на фоне уменьшения надежд на скорую остановку боевых действий на Украине и заключение мирного договора, что могло бы привести к снятию санкций, в связи с комментариями представителей России и США, а также скандалом в Белом доме во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее эксперты отмечали, что текущий курс рубля не соответствует фундаментальным показателям импорта и экспорта, а кроме того, угрожает исполнению бюджета, так что правительство заинтересовано в его снижении до заложенного в бюджете уровня.

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