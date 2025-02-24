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13:59, 24 февраля 2025Экономика

Курс рубля описали словами «крепче прогнозируемого»

Решетников: Курс рубля оказался крепче прогнозируемого Минэкономразвития
Вячеслав Агапов
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Belkin Alexey / Shutterstock / Fotodom

Курс рубля оказался крепче прогнозируемого Минэкономразвития. Такими словами описал положение на рынке министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя ведомства, курс 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе, и новую оценку представят только в марте. Ранее Минэкономразвития предполагало, что в 2025 году американская валюта будет стоить в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 рубля соответственно.

Колебания курса российской валюты министр объяснил разрушением биржевого механизма. Так как в России сейчас работают через небиржевую регистрацию контрактов, рынок стал гораздо более волатильным, чем годом ранее.

В Bloomberg уже назвали рубль самой эффективной валютой на развивающихся рынках. Серьезный рост его курса они объяснили действиями американского президента Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ. В Госдуме же призвали россиян не увлекаться скупкой долларов, так как американская валюта «завтра может быть дешевле» и не принести ожидаемой прибыли.

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