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12:55, 21 февраля 2025Экономика

Россиянам посоветовали не увлекаться скупкой долларов

Депутат ГД Аксаков предупредил россиян о возможном проигрыше при скупке долларов
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Скупка подешевевших к рублю долларов может оказаться проигрышным ходом на фоне имеющихся предпосылок для еще большего укрепления российской валюты, предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

Депутат посоветовал не увлекаться инвестициями в ослабевший доллар, отметив, что «исходя прежде всего из геополитической ситуации» речь сейчас идет о том, что американская валюта «завтра может быть дешевле».

Накануне СМИ сообщили, что на фоне продолжающегося рублевого ралли в столичных обменниках возникли очереди за долларами, а ажиотажу не мешает даже то, что в некоторых из них валюту продают по курсу, превышающему официальный.

Также агентство Bloomberg, журналисты которого обратили внимание на то, что Банк России опустил в четверг курс доллара до полугодового минимума, назвало рубль самой эффективной валютой на развивающихся рынках.

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