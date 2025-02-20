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19:31, 20 февраля 2025Экономика

Рубль назвали самой эффективной валютой

Bloomberg: Рубль в 2025-м стал самой эффективной валютой на развивающихся рынках
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 13 процентов, что сделало его наиболее эффективной валютой на развивающихся рынках, пишет агентство Bloomberg, журналисты которого обратили внимание на то, что Банк России опустил в четверг курс американской валюты до минимальных с августа 88,51 рубля. Авторы заметки увязывают такую динамику с действиями Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ.

«Успешное начало переговоров между Россией и США, а также резкие комментарии Трампа позволяют рынку сохранять позитивные ожидания», — приводит издание комментарий аналитика «Промсвязьбанка» Дениса Попова, назвавшего вероятным дальнейшее укрепления рубля в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

В материале также указывается, что «скачок рубля может оказаться преждевременным» без скорейшего прорыва в ситуации вокруг украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что по мере прохождения пика налоговых платежей, который сейчас вновь близок и также помогает российской валюте укрепляться, ее последние успехи во многом связаны с ожиданиями улучшений в геополитике, которые, по словам экспертов, то усиливаются, то ослабевают в зависимости от изменения новостного фона.

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