Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 24 января 2025Экономика

Колебания курса рубля связали с изменением новостного фона

Эксперт Бабин: Рубль укрепляется на фоне ожидания начала улучшений в геополитике
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Продолжавшееся всю неделю укрепление рубля было актуально и в пятницу. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 98,26 рубля, понизив его сразу на 84 копейки. Выросла, хотя и не столь значительно, нацвалюта и к евро. Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, она достигла 103,19 рубля, упав на 47 копеек.

«Национальная валюта на бирже за неделю укрепилась на 2,8 процента, а котировка к юаню находится ниже 13,5. Новые санкции США против российского нефтяного сектора пока мало влияют на валютный рынок», — прокомментировала колебания курсов старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

В свою очередь эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин напомнил, что прохождение пика налоговых платежей, ожидающегося в начале следующей недели, исчерпает поддержку рубля в то время как способность препятствовать его ослаблению связывают с «ожиданиями начала улучшения для России геополитической ситуации», которые, по словам специалиста, «то усиливаются, то ослабевают в зависимости от изменения новостного фона».

Ранее неоправдавшиеся ожидания девальвации рубля, связанные с усилением санкционного давления США объяснили в России нелинейностью рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

      Путин обвинил администрацию Байдена в отказе от контактов с Россией

      Артемий Лебедев назвал способы превратить либерала в ватника

      Пилот поссорился с женой, улетел на своем самолете и бесследно исчез после крушения

      Колебания курса рубля связали с изменением новостного фона

      Бывшему зампреду ЦБ Скоробогатовой нашли новую должность в банке

      В российском регионе задержали обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей турагента

      В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

      Путин оценил фразой «хомячат за обе щеки» получение Киевом помощи от Запада

      В МИД указали на балансирующие на грани разрыва отношения с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше