Колебания курса рубля связали с изменением новостного фона

Эксперт Бабин: Рубль укрепляется на фоне ожидания начала улучшений в геополитике

Продолжавшееся всю неделю укрепление рубля было актуально и в пятницу. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 98,26 рубля, понизив его сразу на 84 копейки. Выросла, хотя и не столь значительно, нацвалюта и к евро. Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, она достигла 103,19 рубля, упав на 47 копеек.

«Национальная валюта на бирже за неделю укрепилась на 2,8 процента, а котировка к юаню находится ниже 13,5. Новые санкции США против российского нефтяного сектора пока мало влияют на валютный рынок», — прокомментировала колебания курсов старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

В свою очередь эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин напомнил, что прохождение пика налоговых платежей, ожидающегося в начале следующей недели, исчерпает поддержку рубля в то время как способность препятствовать его ослаблению связывают с «ожиданиями начала улучшения для России геополитической ситуации», которые, по словам специалиста, «то усиливаются, то ослабевают в зависимости от изменения новостного фона».

Ранее неоправдавшиеся ожидания девальвации рубля, связанные с усилением санкционного давления США объяснили в России нелинейностью рынка.