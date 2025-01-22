Укрепление рубля объяснили нелинейностью рынка

Эксперт «БКС Экспресс» Зельцер: ожидания девальвации рубля не оправдались

Укрепление курса рубля, происходящее в последние дни, связано с комплексом факторов, среди которых выход Центробанка на валютный рынок с расширенным предложением по бюджетному правилу, налоговый период и снижение риск-премии на фоне смены власти в США. Об этом пишет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

«После январских санкций Байдена против российской нефтянки у многих на рынке возникли устойчивые ожидания девальвации рубля — но рынок нелинеен, и порой то, что слишком очевидно, является ошибочным», — объяснил специалист, отметивший, что на деле курс российской валюты резко вырос.

Накануне стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей — отметки, которую аналитики лишь несколько дней назад назвали границей нового ценового диапазона «100-120».

Днем во вторник американская валюта переместилась в двузначный диапазон в ходе внебиржевых торгов, а вечером Банк России опустил ее официальный курс до 99,93 рубля.