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12:46, 21 января 2025Экономика

Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 100 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 100 рублей. На момент написания материала он падал до 99,8 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Накануне российская валюта также укреплялась на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа и связанных с переменами позитивных ожиданий.

В понедельник официальный курс доллара, устанавливаемый Центробанком, снизился на 46 копеек, до 101,96 рубля, евро же, напротив, поднялся выше 105 рублей (до 105,05), прибавив 18 копеек.

На прошлой неделе рубль активно терял позиции на фоне антироссийских санкций, негативный эффект от которых, по словам экспертов, «лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну». Также аналитики указывали, что первые заявления Трампа на посту главы государства, а также возможное снижение цен на нефть из-за роста ее добычи, способны вернуть рубль к нисходящей динамике.

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