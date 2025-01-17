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18:56, 17 января 2025Экономика

Влияние инаугурации Трампа на курс рубля оценили

Аналитик Мильчакова: Рубль и акции в РФ укрепляются перед инаугурацией Трампа
Дмитрий Воронин

Фото: Marko Djurica / Globallookpress.com

Курс рубля и российский фондовый рынок растут в связи с оптимистичными ожиданиями, связанными с предстоящим 20 января вступлением Дональда Трампа в должность главы США, но не исключено, что восходящая динамика может оказаться краткосрочной, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с оценкой которой ознакомилась «Лента.ру».

Говоря о влиянии на российскую валюту предстоящей инаугурации американского президента, специалист отметила, что первые заявления Трампа, касающиеся поддержки американского бизнеса, будут способствовать усилению позиций доллара, поэтому рубль может начать вновь терять позиции. Снижение ставки ФРС тоже может привести к его ослаблению, как и возможное снижение цен на нефть из-за роста ее добычи в США, указывает эксперт.

С ее точки зрения, на локальный рынок акций смена власти за океаном, скорее всего, окажет положительное влияние, поскольку «многие рассчитывают на деэскалацию конфликта в Восточной Европе, а также на смягчение или даже частичную отмену санкций».

С учетом указанных факторов Мильчакова спрогнозировала подъем индекса Мосбиржи до 3300-3400 пунктов и колебания курса доллара в течение года в диапазоне от 98 до 110 рублей за единицу.

Ранее стало известно, что российский рынок акций вырос до максимального за полгода уровня. В то же время доллару, официальный курс которого на выходные составляет 102,41 рубля, предсказывают длительное нахождение в «зоне 100+» с колебаниями в пределах 100-120. Об этом говорится в докладе «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

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