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08:56, 16 января 2025Экономика

Стало известно о новом диапазоне курса рубля

«Росконгресс»: Курс доллара в 2025 году останется в диапазоне 100-120 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Наступивший год будет непростым как для российской экономики, так и для национальной валюты — стало известно, что курс рубля к доллару будет находиться в «зоне 100+». Об этом со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски» сообщает РИА Новости.

В материалах отмечается, что рубль «вошел в новый диапазон — 100-120» за доллар, в рамках которого допускается его ослабление с последующим движением в обратную сторону.

Рост экономики авторы прогноза, отмечающие, что влияние санкций будет ограничивать рост экспорта и импорта, усложняя логистику и увеличивая транзакционные издержки, ожидают на уровне 0,5-1,5 процента, то есть в тех же пределах, которые озвучивал Центробанк.

Курс рубля из-за новых ограничений США против российских банков и энергетического сектора закрепился выше 100 рублей в ноябре прошлого года, когда специалисты начали называть такие уровни «нашей реальностью на ближайшие один-два квартала минимум». Текущая официальная стоимость доллара составляет 102,81 рубля. Ослабление нацвалюты эксперты связывают с санкционным фактором, сокращающим приток валюты в страну.

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