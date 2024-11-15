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16:55, 15 ноября 2024Экономика

Курс доллара в 100 рублей и выше назвали «нашей реальностью»

РБК: эксперты назвали курс доллара в 100 рублей реальностью и новой нормой
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курс доллара в 100 рублей и выше является «нашей реальностью на ближайшие один-два квартала минимум», считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, мнение которого в материале о динамике валютного курса до конца года приводит РБК.

По его словам, от текущих значений доллар может прибавить до двух-трех процентов в диапазоне стоимости от 97,5 до 100,5 рубля за единицу.

Ряд других экспертов, опрошенных изданием, также не исключили новых минимумов российской валюты, в том числе в виде курса выше 100 рублей за доллар. В частности, временное пребывание около этой отметки допустила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, а аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова назвала уровень в 98-100 рублей за доллар новой нормальностью.

В свою очередь ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила об отсутствии ожиданий «резкой и быстрой» девальвации нацвалюты. Ее прогноз — 95-100 за доллар до конца года.

В четверг Центробанк впервые за долгое время поднял официальный курс доллара выше 99 рублей, при этом на форексе американская валюта преодолевала отметку в 100 рублей.

На фоне продолжающегося ослабления курса рубля россияне в октябре по-прежнему продавали евро и доллары чаще, чем их приобретали, при этом доля наличного обмена валюты резко выросла, составив 91 процент против 70 процентов в сентябре.

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