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16:10, 14 ноября 2024Экономика

Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на форексе превысил отметку в 100 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Курс доллара на форексе (ForEX, foreign exchange) поднялся выше 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Как показывают данные площадки, торги открылись при курсе 98,25 рубля за доллар. Позднее валюта начала дорожать — на пике ее стоимость доходила до отметки 100,2548 рубля. В последний раз американская валюта превышала уровень в 100 рублей 9 октября.

На момент написания материала курс скорректировался до отметки в 99,62 рубля. С момента открытия торгов доллар подорожал на 1,12 рубля (плюс 1,14 процента).

В середине октября эксперты Bloomberg отмечали, что власти России смирились с тем, что российская валюта упадет до 100 рублей за доллар, так как пойдет на пользу федеральному бюджету, которому в 2025 году предстоят повышенные расходы.

По словам доцента экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазаря Бадалова, на перспективы курса доллара благоприятно влияет победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дальнейшему укреплению курса американской валюты будет способствовать экономическая политика нового президента: планы спасти экономику при помощи протекционистских мер, включая резкое повышение пошлин на импортные товары.

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