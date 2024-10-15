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13:00, 15 октября 2024Экономика

Дан прогноз на подорожание доллара до 100 рублей

Bloomberg: власти России смирились с подорожанием доллара до 100 рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Не исключено, что власти России смирились с тем, что российская валюта упадет до 100 рублей за доллар, хотя раньше такие перспективы вызывали очень жесткую политическую реакцию. Об этом сообщило Bloomberg.

Эксперты издания полагают, что теперь подорожание доллара до 100 рублей больше не вызывает беспокойства, так как пойдет на пользу федеральному бюджету, которому в 2025 году предстоят повышенные расходы.

Отмечается, что курс рубля также снизился по отношению к юаню (до самого низкого с мая уровня), который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает «токсичными» валютами.

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Издание напомнило, что в 2023 году рубль уже дважды пробивался через отметку в 100 рублей за доллар. Банк России отреагировал на это повышением ключевой процентной ставки. В свою очередь, правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, потребовав, чтобы экспортеры репатриировали 80 процентов валютных доходов.

В настоящее время по мере растущих угроз вторичных санкций в отношении банков ключевых торговых партнеров РФ российский бизнес сталкивается с растущими трудностями с платежами. Предприниматели получают все меньше иностранной валюты и испытывают все больше проблем с ее возвратом в Россию из таких стран, как Китай и Турция.

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара действительно может вырасти до 100 рублей в обозримом будущем.

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