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10:21, 10 октября 2024Экономика

Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Беляев допустил рост курса доллара в России до 100 рублей

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россияне могут скоро увидеть курс доллара по 100 рублей, хотя никаких объективных данных для того, чтобы национальная валюта так ослаблялась, нет, допустил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность такого роста он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что раньше курс валют был биржевым и давал более-менее объективную картину, так как на него трудно было воздействовать со стороны Центрального банка (ЦБ) России. Регулятор лишь фиксировал курс, теперь же он его устанавливает, обратил внимание Беляев.

«Сейчас курс устанавливается в результате внебиржевых торгов, плюс еще привлекаются какие-то данные и прочее, то есть можно сказать, что тут больше свободы действий для Центрального банка при установлении того курса, который он считает нужным, а нужным он считает, исходя из потребностей бюджета и Минфина, ослабленный курс. Слабый рубль способствует экспортным возможностям и дает наполнение бюджета», — поделился экономист.

Однако у слабого рубля есть и обратная сторона — он удорожает импорт и подталкивает инфляцию, подчеркнул аналитик.

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«Отсюда мы видим скачки рубля по отношению к доллару, когда каждый день курс меняется в сторону ослабления то на 50 копеек, то на рубль, хотя никаких объективных данных и экономических посылов для этого нет. Это в чистом виде деятельность Центрального банка по установлению этого курса. Таким образом можно предположить, что, может быть, мы 100 скоро и увидим, но все это зависит от того, насколько ЦБ будет готов нас подвести к этому курсу», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Вернейшим индикатором того, что рубль недооценен, он назвал тот факт, что по величине внутреннего валового продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), Россия заняла четвертое место, а по номинальному ВВП — восьмое.

Ранее Банк России установил официальные курсы валют на среду, 9 октября. Доллар, евро и юань выросли к рублю до максимума с 21 октября 2023 года. Доллар подорожал до 96,11 рубля, евро — до 105,69, а юань, курс которого, в отличие от двух других, валют по-прежнему определяется в результате торгов на Мосбирже, — до 13,58.

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      Екатерина Смирная
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