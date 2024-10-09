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18:36, 9 октября 2024Экономика

Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей

Курс доллара на валютном рынке вырос до 100,1 рубля

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Globallookpress.com

Курс доллара на Форексе (Foreign Exchange, валютный рынок) в среду, 9 октября, преодолел отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта на момент открытия площадок оценивалась в 96,5 рубля. В 17:20 мск ее стоимость резко стала расти, на пике доллар стоил 100,107 рубля, это рекордная стоимость с 8 октября 2023 года. Позднее цена скорректировалась до уровня в 96,9983 рубля. Дневной рост составил порядка 0,26 процента.

Евро также резко пошел в рост — максимально он дорожал до 109,69 рубля. Позднее стоимость европейской валюты стабилизировалась вблизи отметки 106,255 рубля, прибавив с открытия торговых площадок около 0,01 процента.

Центробанк установил на 10 октября официальный курс доллара в размере 96,95 рубля (плюс 84 копейки за день) и официальный курс евро в размере 106,42 рубля (плюс 73 копейки).

В последние недели рубль дешевеет на фоне снижения поступлений долларов, евро и юаней. Как отмечают в регуляторе, чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров снизились в месячном выражении на 30 процентов, до 8,3 миллиарда долларов. Одновременно с этим из-за слабого состояния мировой экономики и роста добычи в третьих странах падают и цены на нефть, что также снижает валютные поступления.

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