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14:58, 8 октября 2024Экономика

Крупнейшие российские экспортеры резко сократили продажу валюты

ЦБ: крупнейшие российские экспортеры в сентябре сократили продажу валюты на 30 %

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в сентябре снизились к предыдущему месяцу на 30 процентов, до 8,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Центробанком (ЦБ).

Причиной столь резкого сокращения регулятор назвал изменение структуры расчетов по экспорту, за который все чаще
стали платить в рублях. При этом, указывается в материалах, спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что отразилось в повышении продаж иностранной валюты банками на внутреннем рынке.

Отмечается, что такие продажи компенсировали их падение со стороны экспортеров, что сбалансировало спрос и предложение на валютном рынке.

Ранее стало известно, что доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5 процента. При этом аналитики не исключают, что на наблюдающемся сейчас ослаблении курса российской валюты начало сказываться решение о сокращении обязательных продаж валютной выручки, норматив которых понизили сначала до 60, а потом до 40 процентов.

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