Ослабление рубля вопреки хорошим новостям объяснили

Аналитик Мильчакова: рубль дешевеет, несмотря на позитивные для него новости

Продолжающееся снижение курса рубля пока происходит вопреки хорошим новостям — ряду факторов, которые теоретически должны работать в пользу его укрепления. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Прежде всего речь идет о динамике стоимости резко подорожавшей в последние дни нефти, также помочь рублю могло бы решение Минфина РФ о сокращении покупок валюты по бюджетному правилу в 2,6 раза по сравнению с прошлым месяцем до 3,1 миллиарда рублей в день.

Эксперт объяснила, что в сентябре покупки валюты по сравнению с августом увеличивались в семь раз, так что октябрьское сокращение не выглядит на этом фоне значительным. Также, по ее словам, не исключено, что на валютном рынке начало негативно отражаться решение о сокращении обязательных продаж валютной выручки.

«На наш взгляд, во второй половине октября рубль может вновь начать укрепляться после публикации данных о динамике инфляции в России за сентябрь», — указала Мильчакова. Согласно ее оценке, до конца текущей недели доллар может колебаться в пределах 95-98 рублей, евро — от 104 до 107 рублей.

Ранее в понедельник Банк России поднял официальные курсы доллара и евро выше 96 и 105 рублей соответственно.