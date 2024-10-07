Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 7 октября 2024Экономика

Ослабление рубля вопреки хорошим новостям объяснили

Аналитик Мильчакова: рубль дешевеет, несмотря на позитивные для него новости

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Продолжающееся снижение курса рубля пока происходит вопреки хорошим новостям — ряду факторов, которые теоретически должны работать в пользу его укрепления. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Прежде всего речь идет о динамике стоимости резко подорожавшей в последние дни нефти, также помочь рублю могло бы решение Минфина РФ о сокращении покупок валюты по бюджетному правилу в 2,6 раза по сравнению с прошлым месяцем до 3,1 миллиарда рублей в день.

Эксперт объяснила, что в сентябре покупки валюты по сравнению с августом увеличивались в семь раз, так что октябрьское сокращение не выглядит на этом фоне значительным. Также, по ее словам, не исключено, что на валютном рынке начало негативно отражаться решение о сокращении обязательных продаж валютной выручки.

«На наш взгляд, во второй половине октября рубль может вновь начать укрепляться после публикации данных о динамике инфляции в России за сентябрь», — указала Мильчакова. Согласно ее оценке, до конца текущей недели доллар может колебаться в пределах 95-98 рублей, евро — от 104 до 107 рублей.

Ранее в понедельник Банк России поднял официальные курсы доллара и евро выше 96 и 105 рублей соответственно.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

      Захарова напомнила о насильственной стерилизации в США

      Названы лучшие направления России для семейного отдыха в октябре

      Глава МАГАТЭ осудил заявление ГУР Украины об убийстве работника ЗАЭС

      Россиянам дали совет при перекрытии отопления соседом

      В Курске заочно арестовали двух иностранных журналистов

      Юран рассказал об угрозах с Украины из-за выступлений за Россию

      Сотрудники компании Бакальчука покинули офис Wildberries

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном наряде пришла на гонки

      Армия Израиля сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше