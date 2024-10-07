Мировые цены на нефть поднялись выше 80 долларов за баррель

Биржевые цены на нефть Brent поднялись выше $80 впервые с 29 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднялась 7 октября выше 80 долларов за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала его стоимость продолжила расти и составила 80,51 доллара.

Мировые цены на нефть взлетели на прошлой неделе на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке, включившего массированный ракетный удар Ирана в ответ на действия Израиля и ожидание новых шагов сторон. Еще с утра 1 октября Brent находилась ниже уровня 70 долларов, а уже к вечеру превысила 75 долларов, продвинувшись в следующие два дня до 76 и 77 долларов.

В итоге Brent показала рекордный недельный рост за последние два года, что не является пределом с учетом того, что власти США, в частности, принимают участие в обсуждении ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, который в случае нанесения может привести не только к прекращению поставок из страны, но потенциально и к сбоям в поставках нефти и СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.