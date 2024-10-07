Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 7 октября 2024Экономика

Мировые цены на нефть поднялись выше 80 долларов за баррель

Биржевые цены на нефть Brent поднялись выше $80 впервые с 29 августа

Фото: ArtPhoto_studio / freepik

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднялась 7 октября выше 80 долларов за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала его стоимость продолжила расти и составила 80,51 доллара.

Мировые цены на нефть взлетели на прошлой неделе на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке, включившего массированный ракетный удар Ирана в ответ на действия Израиля и ожидание новых шагов сторон. Еще с утра 1 октября Brent находилась ниже уровня 70 долларов, а уже к вечеру превысила 75 долларов, продвинувшись в следующие два дня до 76 и 77 долларов.

В итоге Brent показала рекордный недельный рост за последние два года, что не является пределом с учетом того, что власти США, в частности, принимают участие в обсуждении ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, который в случае нанесения может привести не только к прекращению поставок из страны, но потенциально и к сбоям в поставках нефти и СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

      Известный актер в мини-шортах прогулялся по магазинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше