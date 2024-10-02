Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 2 октября 2024Экономика

Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

Нефть сорта Brent подорожала до $76 впервые с 24 сентября

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость фьючерса на нефть эталонного сорта Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила 76 долларов за баррель впервые с 3 сентября, свидетельствуют данные торгов.

К 13:53 по московскому времени показатель поднимался на 3,51 процента, до 76,14 доллара за баррель, а на момент написания материала скорректировалась до 75,65 доллара.

Нефтяные цены взлетели накануне на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Если с утра 1 октября Brent опустилась ниже 70 долларов, то уже к вечеру превысила 75 долларов.

Вечером во вторник Иран в ответ на действия Израиля нанес по объектами в стране массированный ракетный удар.. В Тегеране заявили, что 90 процентов ракет успешно поразили назначенные цели, а израильский Генштаб пообещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку.

Как отмечает экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган, если ответ Израиля затронет порты, нефтяные хранилища, нефтепереработку, нефтяные месторождения, энергетические и инфраструктурные объекты Ирана, ситуация на мировом рынке нефти может резко измениться. Эксперт допустил рост цен вплоть до 85 долларов за баррель или даже выше.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

      Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

      США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

      Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

      Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

      Мирный россиянин погиб при атаке дронов ВСУ на грузовые автомобили

      Похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде

      Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше