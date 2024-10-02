Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

Нефть сорта Brent подорожала до $76 впервые с 24 сентября

Стоимость фьючерса на нефть эталонного сорта Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила 76 долларов за баррель впервые с 3 сентября, свидетельствуют данные торгов.

К 13:53 по московскому времени показатель поднимался на 3,51 процента, до 76,14 доллара за баррель, а на момент написания материала скорректировалась до 75,65 доллара.

Нефтяные цены взлетели накануне на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Если с утра 1 октября Brent опустилась ниже 70 долларов, то уже к вечеру превысила 75 долларов.

Вечером во вторник Иран в ответ на действия Израиля нанес по объектами в стране массированный ракетный удар.. В Тегеране заявили, что 90 процентов ракет успешно поразили назначенные цели, а израильский Генштаб пообещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку.

Как отмечает экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган, если ответ Израиля затронет порты, нефтяные хранилища, нефтепереработку, нефтяные месторождения, энергетические и инфраструктурные объекты Ирана, ситуация на мировом рынке нефти может резко измениться. Эксперт допустил рост цен вплоть до 85 долларов за баррель или даже выше.