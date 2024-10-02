Возможность резкого роста цен на нефть из-за действий Израиля оценили

Экономист Коган: при возможном ответе Израиля на удар Ирана нефть взлетит в цене

Анонсированный ответ Израиля на беспрецедентный ракетный удар Ирана по своей территории может резко изменить ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом в своем Telegram-канале пишет экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он указал, что заранее предсказать действия Израиля невозможно, но, скорее всего, в списке целей окажутся порты, нефтяные хранилища, нефтепереработка, нефтяные месторождения, энергетические и инфраструктурные объекты.

Таким образом, речь идет об ограничении экспорта нефти Ираном, что приведет к резкому росту цен, вплоть до 85 долларов за баррель или даже выше. Коган отметил, что США, партнер Израиля, не заинтересованы в таком развитии событий, но иногда их желаний недостаточно, и события происходят вопреки экономической логике.

Экономист отметил, что рынок пока слабо реагирует на иранскую атаку. В моменте нефть начала быстро дорожать, но в целом не вышла за максимумы последнего месяца.

Однако если реализуется наихудший сценарий, то Иран в ответ имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). А это уже приведет к глобальным последствиям. В выигрыше окажутся страны, не затронутые конфликтом, а также производители оружия.

Старший аналитик по энергетике в MST Marquee Сол Кавоник считает, что в текущей ситуации сбои в поставках нефти неизбежны, под угрозой оказались до четырех процентов мирового экспорта сырья. Clearview Energy Partners оценивает подорожание в пределах семи долларов за баррель в случае новых санкций против Ирана со стороны США и его партнеров, или на 13 долларов при ударе Израиля по иранской энергетической и экспортной инфраструктуре.