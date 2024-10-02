Израиль пообещал ответить на ракетный удар Ирана. До чего могут дойти стороны обострившегося конфликта?

ЦАХАЛ пообещал ответить на ракетный удар Ирана по Израилю

Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Об этом заявил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви.

Когда именно это произойдет, он не уточнил. По словам военного, Израиль «выберет время» для ответа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала, что боевая авиация Израиля ночью нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. В военном ведомстве уточнили, что ни одна из баз Военно-воздушных сил (ВВС) страны не получила ущерба в ходе ракетной атаки со стороны Ирана.

Сегодня ночью мы нанесем удар, результат которого увидит весь Ближний Восток ЦАХАЛ

В свою очередь, советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив нанесет удар по всем, кто угрожает стране. «Государство Израиль готово к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред», — сказал чиновник.

Израиль пригрозил атакой на ядерные объекты Ирана

За несколько часов до иранской атаки стало известно, что Израиль предупреждал Тегеран о возможности ответного удара по объектам критической инфраструктуры. «Тель-Авив направил ясные сообщения о том, что ответит на любой удар по израильской территории, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным... В частности, Израиль сообщил, что нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана», — говорится в публикации The Wall Street Journal.

Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Ирана пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку. Об этом указано в заявлении иранского Генштаба. Исламские военные также предупредили союзников Израиля о последствиях вступления в войну с Ираном — они пригрозили, что ответ Тегерана «заставит их раскаяться».

Одновременно с этим иракское сопротивление пообещало нанести удары по всем базам Соединенных Штатов Америки в регионе. По их словам, это произойдет, если американские военные предпримут какие-либо действия, направленные против Ирана.

Байден приказал американским военным защитить Израиль

Президент США Джо Байден приказал американским военным защищать Израиль от атак Ирана. В частности, он поручил сбивать ракеты, нацеленные на еврейское государство.

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Позднее в Пентагоне подтвердили, что в отражении ракетной атаки принимали участие корабли военно-морских сил (ВМС) США. Пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер уточнил, что к операции привлекались эсминцы USS Bulkeley и USS Cole. «Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — подчеркнул он.

При этом Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для ответного удара по Ирану. «Я не собираюсь рассуждать о гипотезах», — сказал он, посоветовав обратиться с комментариями по этому вопросу к израильским властям.

Иран заступился за Ливан и «Хезболлу»

Иран нанес удар по Израилю через сутки после того, как 30 сентября ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных журналистов, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула, а армия Ливана отошла на новые рубежи. Наземная операция началась спустя неделю постоянных обстрелов и бомбардировок ливанской территории израильскими военно-воздушными силами. Налеты авиации уже унесли жизни нескольких сотен человек, включая лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, еще более тысячи были ранены.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. В результате пострадали четыре тысячи человек, включая посла Ирана в Ливане Моджтаба Амани и других сотрудников дипломатической миссии. Официально Израиль не признал свою причастность к этой операции.