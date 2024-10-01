Байден приказал военным США защитить Израиль от атак Ирана

Байден приказал военным США поддержать Израиль в защите от ракетных атак Ирана

Президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в защите от ракетных атак Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, передает РИА Новости во вторник, 1 октября.

«Президент США приказал военным помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — рассказал он. Саветт также отметил, что Байден получает актуальную информацию об атаках на Израиль со стороны Ирана.

До этого Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. Отмечается, что воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Ранее 1 октября стало известно, что по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. «Во вторник вечером Иран выпустил около 500 ракет по Израилю, после того как по всей стране взвыли сирены воздушной тревоги», — сообщало израильское издание The Jerusalem Post.