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00:50, 2 октября 2024Мир

Пентагон подтвердил участие эсминцев США в перехвате ракет Ирана

Пентагон: эсминцы США участвовали в перехвате иранских ракет над Израилем

Фото: Senior Airman Madelyn Keech / Keystone Press Agency / Global Look Press

В отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. Соответствующую информацию на пресс-конференции подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

«Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — подчеркнул представитель министерства обороны США.

Ранее Патрик Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану. «Я не собираюсь рассуждать о гипотезах. Я бы направил вас к израильским властям, чтобы обсудить этот вопрос», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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