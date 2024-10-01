Пентагон отказался сообщать о возможном ответном ударе с Израилем по Ирану

Пентагон не стал сообщать о возможном ответном ударе по Ирану вместе с Израилем

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану. Он ответил на соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга для журналистов, трансляцию которого ведет агентство Reuters на YouTube.

«Я не собираюсь рассуждать о гипотезах. Я бы направил вас к израильским властям, чтобы обсудить этот вопрос. (...) Как я уже говорил, мы проводим тесные консультации с Израилем по поводу дальнейших шагов, делая акцент на защите Израиля», — подчеркнул Райдер.

США примут меры в случае необходимости, уточнил пресс-секретарь Пентагона. Райдер также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самооборону после атаки Ирана.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что власти Ирана ракетной атакой на Израиль пересекли красную линию. Он также добавил, что сейчас поддержать Израиль должен «весь свободный мир».