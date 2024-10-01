МИД Израиля назвал атаку Ирана пересечением красной линии

Глава МИД Израиля Кац: ракетная атака Ирана является пересечением красной линии

Власти Ирана ракетной атакой на Израиль пересекли красную линию. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В своем сообщении он поблагодарил американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) за осуждение действий Ирана и поддержку Израиля. Кац отметил, что сейчас поддержать Израиль должен «весь свободный мир».

«Сегодня режим аятолл пересек красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокой атаки Ирана на наших граждан. Весь свободный мир должен поддержать Израиль, чтобы остановить иранскую ось зла, пока еще не поздно», — написал министр.

Ранее МИД Швейцарии заявил о решительном осуждении ракетной атаки Ирана на Израиль. «Швейцария решительно осуждает это нападение Ирана, которое еще больше увеличивает риск серьезной эскалации в регионе», — сообщили в министерстве.