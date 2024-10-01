Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 1 октября 2024Мир

МИД Израиля назвал атаку Ирана пересечением красной линии

Глава МИД Израиля Кац: ракетная атака Ирана является пересечением красной линии

Фото: Lev Radin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Ирана ракетной атакой на Израиль пересекли красную линию. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В своем сообщении он поблагодарил американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) за осуждение действий Ирана и поддержку Израиля. Кац отметил, что сейчас поддержать Израиль должен «весь свободный мир».

«Сегодня режим аятолл пересек красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокой атаки Ирана на наших граждан. Весь свободный мир должен поддержать Израиль, чтобы остановить иранскую ось зла, пока еще не поздно», — написал министр.

Ранее МИД Швейцарии заявил о решительном осуждении ракетной атаки Ирана на Израиль. «Швейцария решительно осуждает это нападение Ирана, которое еще больше увеличивает риск серьезной эскалации в регионе», — сообщили в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Иран счел законным ракетный удар по Израилю

      Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку

      В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР

      ЕС осудил атаку Ирана на Израиль

      Иран назвал цель ракетного удара по Израилю

      Пентагон отказался сообщать о возможном ответном ударе с Израилем по Ирану

      Захарова заявила о провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

      МИД Израиля назвал атаку Ирана пересечением красной линии

      В Израиле рассказали о будущем ответе Ирану на атаку

      ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше