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22:40, 1 октября 2024Мир

Швейцария осудила атаку Ирана на Израиль

МИД Швейцарии заявил о решительном осуждении ракетной атаки Ирана на Израиль

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Об этом указано в сообщении швейцарского МИД в социальной сети Х.

Утверждается, что Берн «серьезно обеспокоен» иранскими ударами по израильской территории, поскольку это может привести к еще большей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«Швейцария решительно осуждает это нападение Ирана, которое еще больше увеличивает риск серьезной эскалации в регионе. Военные действия должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить деэскалацию», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок резко осудила массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. «Я самым резким образом осуждаю продолжающееся нападение. Иран должен немедленно прекратить нападение», — заявила она.

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      Артём Верейкин
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