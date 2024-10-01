Швейцария осудила атаку Ирана на Израиль

МИД Швейцарии заявил о решительном осуждении ракетной атаки Ирана на Израиль

Швейцария решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Об этом указано в сообщении швейцарского МИД в социальной сети Х.

Утверждается, что Берн «серьезно обеспокоен» иранскими ударами по израильской территории, поскольку это может привести к еще большей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«Швейцария решительно осуждает это нападение Ирана, которое еще больше увеличивает риск серьезной эскалации в регионе. Военные действия должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить деэскалацию», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок резко осудила массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. «Я самым резким образом осуждаю продолжающееся нападение. Иран должен немедленно прекратить нападение», — заявила она.