Бербок сделала заявление об атаке Ирана на Израиль

Бербок потребовала от Ирана немедленно прекратить ракетную атаку на Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. Ее комментарий опубликован в социальной сети Х.

По словам Бербок, немецкая сторона предостерегала Иран от атаки на еврейское государство. «Я самым резким образом осуждаю продолжающееся нападение. Иран должен немедленно прекратить нападение», — подчеркнула она, предупредив, что происходящее «ведет регион в пропасть».

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Под ударом оказался Тель-Авив.

Сообщается, что атака стала ответом на ликвидацию лидеров ливанской шиитской группировки «Хезболла» и палестинского радикального движения ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.