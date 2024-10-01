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21:22, 1 октября 2024Мир

Бербок сделала заявление об атаке Ирана на Израиль

Бербок потребовала от Ирана немедленно прекратить ракетную атаку на Израиль

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. Ее комментарий опубликован в социальной сети Х.

По словам Бербок, немецкая сторона предостерегала Иран от атаки на еврейское государство. «Я самым резким образом осуждаю продолжающееся нападение. Иран должен немедленно прекратить нападение», — подчеркнула она, предупредив, что происходящее «ведет регион в пропасть».

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Под ударом оказался Тель-Авив.

Сообщается, что атака стала ответом на ликвидацию лидеров ливанской шиитской группировки «Хезболла» и палестинского радикального движения ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

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      Марина Совина
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