Бербок сделала заявление об атаке Ирана на Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. Ее комментарий опубликован в социальной сети Х.
По словам Бербок, немецкая сторона предостерегала Иран от атаки на еврейское государство. «Я самым резким образом осуждаю продолжающееся нападение. Иран должен немедленно прекратить нападение», — подчеркнула она, предупредив, что происходящее «ведет регион в пропасть».
Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Под ударом оказался Тель-Авив.
Сообщается, что атака стала ответом на ликвидацию лидеров ливанской шиитской группировки «Хезболла» и палестинского радикального движения ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.