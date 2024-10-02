Иран пригрозил Израилю уничтожением инфраструктуры в случае ответа на атаку

Генштаб ВС Ирана пригрозил Израилю уничтожением инфраструктуры в случае ответа

Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Ирана пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку. Об этом указано в заявлении иранского Генштаба, передает телеканал IRIB.

Генштаб Ирана также предупредил союзников Израиля о последствиях вступления в войну с исламской республикой — утверждается, что ответ Ирана «заставит их раскаяться».

«Если агрессор (Израиль — прим. "Ленты.ру") примет ответные меры, то ему придется ожидать разрушения своей инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях. В случае прямого участия союзников режима в нападении на Иран ВС подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Израиль предупреждал Иран о возможности атаки по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры в случае, если Иран нанесет удары по израильской территории. «Израиль направил Ирану ясные сообщения о том, что ответит на любой удар по израильской территории, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным», — говорится в публикации.