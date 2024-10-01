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22:17, 1 октября 2024Мир

В Израиле пригрозили ударом по всем врагам страны

Советник Нетаньяху: Израиль нанесет удар по всем, кто планирует нанести нам вред

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Израиль нанесет удар по всем, кто вредит стране или планирует это сделать. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По его словам, вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет. Он подчеркнул, что большая часть из них была перехвачена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Государство Израиль готово к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред», — сказал Гендельман.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о том, что боевая авиация Израиля ночью нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. «Сегодня ночью мы нанесем удар, результат которого увидит весь Ближний Восток», — заявили в израильской армии.

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      Артём Верейкин
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