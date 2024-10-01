Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 1 октября 2024Мир

В Израиле рассказали о будущем ответе Ирану на атаку

ЦАХАЛ: Израиль продемонстрирует Ирану «удивительные наступательные возможности»

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Об этом заявил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви, передает ТАСС.

Когда именно это произойдет, он не уточнил. По словам военного, Израиль «выберет время» для ответа.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о намерении нанести удары по целям на Ближнем Востоке. В израильской армии добавили, что атака будет совершена ночью. В Израиле также пригрозили ударить по всем, кто вредит стране или планирует это сделать.

Иран, в свою очередь, предупредил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на нападение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Иран счел законным ракетный удар по Израилю

      Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку

      В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР

      ЕС осудил атаку Ирана на Израиль

      Иран назвал цель ракетного удара по Израилю

      Пентагон отказался сообщать о возможном ответном ударе с Израилем по Ирану

      Захарова заявила о провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

      МИД Израиля назвал атаку Ирана пересечением красной линии

      В Израиле рассказали о будущем ответе Ирану на атаку

      ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше