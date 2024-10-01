В Израиле рассказали о будущем ответе Ирану на атаку

ЦАХАЛ: Израиль продемонстрирует Ирану «удивительные наступательные возможности»

Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Об этом заявил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви, передает ТАСС.

Когда именно это произойдет, он не уточнил. По словам военного, Израиль «выберет время» для ответа.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о намерении нанести удары по целям на Ближнем Востоке. В израильской армии добавили, что атака будет совершена ночью. В Израиле также пригрозили ударить по всем, кто вредит стране или планирует это сделать.

Иран, в свою очередь, предупредил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на нападение.