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22:33, 20 сентября 2024Мир

Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане

Постпред в ООН отказался признавать вину Израиля в подрыве пейджеров в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать вину страны в подрыве пейджеров в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Израиль предпочитает дипломатию. Он добавил, что власти страны делают все возможное, чтобы «бороться с террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Ранен был и посол Ирана Амани. Помимо него были также ранены и другие сотрудники иранской дипломатической миссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массовую детонацию пейджеров и других устройств в Ливане совершенно новым видом теракта.

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      Марина Совина
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