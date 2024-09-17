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17:51, 17 сентября 2024Мир

Посол Ирана в Ливане ранен из-за взрыва пейджера

Посол Ирана в Ливане Амани был ранен из-за взрыва пейджера
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен из-за взрыва пейджера. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Моджтаба Амани, посол Исламской Республики Иран в Бейруте, был ранен в результате взрыва пейджера в Бейруте (...) По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения в результате скоординированной кибератаки, которая затронула несколько районов Ливана», — отмечается в материале.

Предполагается, что взрыв мог стать результатом операции спецслужб Израиля. Помимо посла были также ранены и другие сотрудники иранской дипломатической миссии.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль может в ближайшее время начать полномасштабную войну с исламистской ливанской группировкой «Хезболла». Собеседники издания допустили, что война может начаться до наступления зимы, так как вести наступательные действия в холодное время года может оказаться затруднительно.

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      Максим Габриелян
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