В Израиле заявили о скорой полномасштабной войне с «Хезболлой»

JP: Израиль допустил полномасштабную войну с «Хезболлой» в ближайшее время

Израиль может в ближайшее время начать полномасштабную войну с исламистской ливанской группировкой «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники в израильской армии и правительстве страны пишет газета The Jerusalem Post (JP).

«Источники заявили Post, что если пройдет более 4-6 недель без операции, то ее проведение будет невозможным или значительно более сложным до весны 2025 года», — указывает издание.

Собеседники JP допустили, что война может начаться до наступления зимы, так как вести наступательные действия в холодное время года может оказаться затруднительно.

Ранее генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о готовности применить баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.