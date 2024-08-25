«Хезболла» заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

Генсек «Хезболлы» заявил о готовности применить ракеты против Израиля

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о готовности применить баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Его цитирует РИА Новости.

По словам Хасана Насруллы, «Хезболла» сможет задействовать их в будущем при необходимости.

Утром в воскресенье, 25 августа, движение заявило о запуске 320 ракет по Израилю, а также об ударах по 11 военным базам. Часть ракет поразила несколько штабов и казарм. Кроме того, в сторону Израиля были запущены несколько дронов.