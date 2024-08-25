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07:58, 25 августа 2024Мир

«Хезболла» раскрыла подробности атаки на Израиль

«Хезболла» заявила о запуске 320 ракет по Израилю

Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» заявило о запуске 320 ракет по Израилю, а также об ударах по 11 военным базам. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Отмечается, что часть ракет поразила несколько штабов и казарм. Также в сторону Израиля были запущены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.

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      Евгений Силаев
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