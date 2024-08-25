Израиль ударил по объектам «Хезболлы»

Истребители Израиля нанесли превентивный удар по объектам «Хезболлы»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» готовилось к запуску ракет по территории Израиля, который об этом узнал и совершил превентивную атаку в Ливане. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла"», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболла» подвергает опасности мирных жителей Ливана, и предупредили жителей районов, где действует группировка, о необходимости немедленно покинуть зону риска.

Ранее Израиль ликвидировал командира движения «Хезболла» Фуада Шукра, известного как Признак, с помощью хакеров. Помимо него, были устранены его жена, а также две другие женщины и двое детей.