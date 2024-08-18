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15:24, 18 августа 2024Мир

Израиль ликвидировал командира движения «Хезболла» с помощью хакеров

WSJ: Израиль ликвидировал командира движения «Хезболла» Шукра с помощью хакеров

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Израиль ликвидировал командира движения «Хезболла» Фуада Шукра, известного как Признак, с помощью хакеров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации, боевика устранили 30 июля в Бейруте, когда он находился в своем офисе, размещенном на втором этаже жилого дома. При этом его квартира располагалась на седьмом этаже того же дома с целью снизить до минимума необходимость появляться на улице.

Вечером неизвестный мужчина связался с Шукром по внутренней сети «Хезболлы» и попросил его проследовать в квартиру. Уточняется, что боевика заманили в квартиру, которая находилась пятью этажами выше, чтобы облегчить атаку по зданию. Когда Шукр зашел в помещение, израильские военные открыли огонь по квартире. Помимо него, были устранены его жена, а также две другие женщины и двое детей.

Ранее в «Хезболле» прокомментировали попытку Израиля ликвидировать командира движения Фуада Шукра. По словам одного из представителей организации, данная попытка потерпела неудачу.

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      Мария Винар
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