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22:04, 30 июля 2024Мир

В «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля убить командира движения

«Хезболла»: попытка Израиля убить командира движения Шукера провалилась

Фото: Aziz Taher / Reuters

Попытка армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убить командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукера провалилась. Об этом источник организации сообщил агентству РИА Новости.

«Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — сообщил представитель «Хезболлы».

Прежде в ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по пригороду Бейрута. По их словам, целью удара являлся Фуад Шукеру, который несет ответственность за атаку на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате удара девять человек получили повреждения, еще двух не удалось спасти.

Ранее МИД России осудил удар Израиля по Ливану. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия ЦАХАЛ представляют из себя грубое нарушение норм международного права.

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      Артём Верейкин
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