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21:06, 30 июля 2024Мир

В Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту

NNA: Израиль нанес удар по Бейруту с помощью беспилотника
СюжетМинобороны

Фото: Emilie Madi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Об этом сообщает агентство NNA.

Уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по пригороду Бейрута. В израильской армии рассказали, что нанесли точечный удар по командиру ливанского шиитского движения «Хезболла», ответственному за гибель гражданских в Мадждал-Шамсе. Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали два командира «Хезболлы».

Глава израильского Минобороны Иоав Галант, комментируя удар по Бейруту, заявил, что «Хезболла» перешла красную линию.

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      Марина Совина
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