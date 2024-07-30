В Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту

NNA: Израиль нанес удар по Бейруту с помощью беспилотника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Об этом сообщает агентство NNA.

Уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по пригороду Бейрута. В израильской армии рассказали, что нанесли точечный удар по командиру ливанского шиитского движения «Хезболла», ответственному за гибель гражданских в Мадждал-Шамсе. Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали два командира «Хезболлы».

Глава израильского Минобороны Иоав Галант, комментируя удар по Бейруту, заявил, что «Хезболла» перешла красную линию.