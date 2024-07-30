Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.
Ранее израильская армия заявила о нанесении удара по пригороду Бейрута. Отмечалось, что это «был точечный удар по командиру», ответственному за жертвы среди гражданского населения в Мадждал-Шамсе.
За день до удара, 29 июля, США предупредили Израиль о том, что возможный удар по базам движения «Хезболлах» в Бейруте может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля.