Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

ТАСС: два командира «Хезболлы» стали жертвами удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута

Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.

Ранее израильская армия заявила о нанесении удара по пригороду Бейрута. Отмечалось, что это «был точечный удар по командиру», ответственному за жертвы среди гражданского населения в Мадждал-Шамсе.

За день до удара, 29 июля, США предупредили Израиль о том, что возможный удар по базам движения «Хезболлах» в Бейруте может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля.