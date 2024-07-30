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20:48, 30 июля 2024Мир

Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

ТАСС: два командира «Хезболлы» стали жертвами удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута

Фото: Amir Cohen / Reuters

Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.

Ранее израильская армия заявила о нанесении удара по пригороду Бейрута. Отмечалось, что это «был точечный удар по командиру», ответственному за жертвы среди гражданского населения в Мадждал-Шамсе.

За день до удара, 29 июля, США предупредили Израиль о том, что возможный удар по базам движения «Хезболлах» в Бейруте может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля.

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      Лина Пивоварова
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