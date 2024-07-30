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20:40, 30 июля 2024Мир

Министр обороны Израиля прокомментировал удар ЦАХАЛ по Ливану

Глава МО Израиля Галант после удара по Бейруту: «Хезболла» перешла красную линию
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» перешло красную линию. Так удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана Бейруту прокомментировал глава израильского Минобороны Йоав Галант на странице в соцсети X.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по пригороду Бейрута. В израильской армии отметили, что нанесли точечный удар по командиру движения, ответственному за гибель детей в Мадждал-Шамсе и большого числа других израильских гражданских лиц.

28 июля израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам.

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      Семен Александров
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