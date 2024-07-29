Нетаньяху уполномочили выбрать ответ на атаку Голанских высот

Нетаньяху уполномочили выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам

Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам. Об этом сообщили в канцелярии премьера, ее заявление передает РИА Новости.

«Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации "Хезболлах"», — говорится в заявлении.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

Позднее в связи с ударом по Голанским высотам МИД Израиля дал последний шанс предотвратить войну с Ливаном — вывести с территории силы шиитского движения «Хезболла».

