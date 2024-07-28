Израиль дал последний шанс предотвратить войну с Ливаном

МИД Израиля: последний шанс предотвратить войну с Ливаном — вывод сил «Хезболлы»

В связи с ударом по Голанским высотам МИД Израиля дал последний шанс предотвратить войну с Ливаном — это вывод сил шиитского движения «Хезболла». Соответствующее сообщение появилось на странице официального представителя израильского внешнеполитического ведомства Орена Марморштейна в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить «Хезболла» выполнить резолюцию СБ ООН 1701», — написал Марморштейн, указав, что «сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем».

Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил Организации объединенных наций и подразделений регулярной ливанской армии.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».